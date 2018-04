Nittedal: Drapssiktet 46-åring løslatt fra varetekt

NTB Innenriks

Mannen er løslatt etter fire uker i varetekt med brev- og besøksforbud. Han er fortsatt siktet, men nå vurderer politiet om siktelsen skal endres til uaktsomt drap, melder Romerikes Blad.

Kameraten i 30-årene ble drept av et pistolskudd. Den siktede 46-åringen har fremholdt at det hele var et uhell og at det dreier seg om et vådeskudd.

Ifølge påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Jane Lundstadsveen i Øst politidistrikt, er det ikke lenger forholdsmessig å holde den drapssiktede fengslet.

– Politiet signaliserte allerede på fredag at han ville bli løslatt, sier 46-åringens advokat Per Ove Marthinsen.

– Siktelsen opprettholdes, men det kan være aktuelt å endre denne, sier Lundstadsveen og opplyser at det kan bli aktuelt å sikte 46-åringen for uaktsomt drap, en paragraf som har en strafferamme på tre års fengsel.

Forsettlig drap straffes med minst seks år, men normalstraffen er rundt tolv års fengsel.

Hendelsen skjedde ved 19-tiden lørdag 10. mars. Den siktede ble pågrepet etter at han ringte etter ambulanse og fortalte hva som hadde skjedd.

