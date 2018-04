Næringsdepartementet hemmeligholder logg fra omstridt samtale

NTB Innenriks

Samtalen fant sted 1. mars, og noen dager senere skrev Aftenposten at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) grep inn for å hindre at styret i Innovasjon Norge skulle behandle en sak om tillit til administrerende direktør Anita Krohn Traaseth.

Dyb sier til Dagens Næringsliv at han ikke er overrasket over hemmeligholdelsen.

– Den ville jo bekreftet det jeg har sagt, skriver Per Otto Dyb i en tekstmelding til avisen.

Dyb mener næringsministeren hindret ham fra å ta opp ansettelsesforholdet til Traaseth i styret. Tre dager etter samtalen med Isaksen trakk Dyb seg som styreleder i selskapet med umiddelbar virkning siden han mente statsråden overkjørte ham.

Isaksen og Dyb strides om hva som ble sagt i samtalen, noe som har ført til at saken tirsdag vil bli diskutert i kontrollkomiteen på Stortinget.

Isaksen viser til det han har svart i Stortinget, i sin kommentar til DN:

– Jeg må vise til det jeg har svart Stortinget hvor vi selvfølgelig plikter å gi korrekt informasjon, nemlig at jeg understreket i samtalen at dette var et synspunkt fra departementet, at det ikke var en instruksjon av styret og at jeg aksepterte at styreleder kunne ha en annen vurdering. Så må jeg ta til orientering at Dyb har oppfattet situasjonen annerledes, sier Isaksen.

