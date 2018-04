Mann tiltalt for drapsforsøk – gikk rundt i Trondheim og lette etter et offer

NTB Innenriks

Ifølge tiltalen dro mannen fra Oppdal til Trondheim en lørdagskveld i november i fjor utstyrt med øks og kniv. Da skulle han allerede ha bestemt seg for å drepe en tilfeldig person. Etter fem timers leting fant han en mann, skriver VG.

25-åringen fulgte ifølge tiltalen etter den andre mannen i omtrent en kilometer til et industriområdet på Lade før han hogget ham i bakhodet med øks.

25-åringen meldte seg ikke lenge etter for den første politipatruljen han så og fortalte hva han hadde gjort.

– Da politiet kom til adressen, fant de ingen død mann. Det skulle vise seg at han hadde reist seg og gått hjem, sier statsadvokat Per Morten Schjetne til VG.

Den skadde mannen hadde først trodd at han hadde falt og slått seg. Politiet gikk ut med overvåkingsbilder i saken, og først da den skadde mannen leste om saken i Adresseavisen, forsto han hva som hadde skjedd.

25-åringen møter i Sør-Trøndelag tingrett 23. april. Sakkyndige har konkludert med at han er tilregnelig. Han har erkjent de faktiske forhold.

25-åringens forsvarer, Frode Wisth, opplyser til Adresseavisen at han ikke kan kommentere hvordan mannen stiller seg til tiltalen før han har snakket med ham. Wisth har tidligere sagt at mannens handling var et rop om hjelp og at det ikke lå noen forbrytersk hensikt bak det som skjedde.

