Aktor anker drapsfrifinnelsene av Betew og Harnes

NTB Innenriks

– Vi mener det er bevismessig dekning for at de skal domfelles, både for drapsforbund, drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk, sier statsadvokat Alvar Randa til TV 2.

Han har derfor anket frifinnelsene av Betew og Harnes på drapspunktene i den omfattende tiltalen mot de to. Påtalemyndigheten mener Harnes var hyret av Betew for å ta livet av Imran Saber da han ble pågrepet i garasjebygget ved der Saber bor. Oslo tingrett fant imidlertid ikke bevisene sterke nok for at det var et reelt drapsforsøk som fant sted, selv om domstolen mente Harnes hadde dratt til garasjen for å drepe Saber.

Både Bandidos-topp Harnes og Nokas-dømte Betew er kjente størrelser i det kriminelle miljøet i hovedstaden. De risikerte lange forvaringsstraffer i den såkalte mafiarettssaken før påske, men ble frikjent på en rekke punkter

Betew ble dømt til fem år og fire måneders fengsel for å ha vært hjernen bak innførselen av 50 kilo cannabis, mens Harnes ble frikjent for drapsforbund, men ble dømt til fem års fengsel blant annet for ulovlig oppbevaring av våpen.

