YS: Et resultat vi kan anbefale medlemmene

NTB Innenriks

– Vi er glade for å ha funnet en løsning som gjør at vi unngår streik. Det har vært en vanskelig og langvarig mekling, men vi har fått gjennomslag for de fleste av de viktigste kravene våre. I sum er dette et resultat vi kan anbefale for medlemmene våre, sier leder i YS Privat, Vegard Einan.

Han viser ikke minst til at partene er blitt enige om å tette to av de viktigste hullene i AFP-ordningen. For det første skal man ikke lenger kunne miste AFP-en dersom arbeidsgiver går konkurs eller man mister jobben ved nedbemanning rett før man fyller 62 år. For det andre endres grensen man kan ha vært syk eller mottatt uføretrygd i kvalifiseringsperioden uten å miste AFP fra 26 uker til 104 uker.

Dessuten avvikles den såkalte sluttvederlagsordningen, og midlene som ligger i denne, brukes til å etablere et slitertillegg som er en ekstraytelse til AFP-pensjonen for dem som ikke orker å stå i arbeid og må gå ut av arbeidslivet mellom 62 og 64 år. Denne ordningen gjelder de som ikke mottar andre ytelser.

– Disse endringene ivaretar hensynet til de som har for dårlig helse til å stå i jobb etter 62 år, og de som uforskyldt mister AFP. Dette er i tråd med to av de tre kravene vi gikk inn i meklingen med, sier Einan.

Han mener lønnsrammen på 2,8 prosent gir en ansvarlig reallønnsvekst for de fleste av YS' medlemmer.

– Norsk økonomi går bedre, og vi får nå vår andel av denne veksten. Alle vil få tillegg i år, og de lavtlønte får litt ekstra, sier han.

Når partene også kom til enighet om å sikre reise, kost og losji for ansatte utsendt på oppdrag, sier Einan seg så fornøyd med oppgjøret at han vil anbefale medlemmene å stemme ja i uravstemningen.

(©NTB)