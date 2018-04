Solberg positiv til å bidra til å løse AFP-floken

NTB Innenriks

– Det er partenes ansvar å finne løsninger, men vi er villige til å se på utredningsmuligheter for å finne løsninger, sa Solberg til pressen kort etter at hun hadde avsluttet landsmøtet i Høyre.

Hun påpeker at regjeringen også tidligere har stilt sitt apparat til rådighet for prosesser som får løsninger på bordet.

Det mekles på overtid i lønnsoppgjøret mellom NHO og LO/YS. Kilder opplyser til VG at partene er enige om å be om hjelp fra regjeringen, og at det ikke lenger forhandles om endringer i AFP.

