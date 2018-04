Skogen Lund: Lettet over at vi fant en løsning

NTB Innenriks

Etter 15 timer på overtid, klarte partene til slutt å finne en løsning på de kompliserte spørsmålene som lå på meklerens bord.

– Det har vært kompliserte, slitsomme og intense forhandlinger og en virkelig styrkeprøve, men vi mener vi har kommet fram til en godt resultat for begge parter, sier Kristin Skogen Lund i en kommentar til NTB.

Hun trekker fram som det viktigste at man har fått et «oppgjør som er forsvarlig innenfor de økonomiske rammene».

– Dessuten har vi fått en enighet om målsetting for en framtidig AFP-ordning som vil bli bedre for både arbeidergiver og arbeidstaker, og det er et stort og viktig arbeid, sier hun.

Skogen Lund sier målet er å komme så langt gjennom utredningen at de kan bli enige om å behandle ny modell i mellomoppgjøret 2019.

Ifølge NHO vil et viktig poeng i en ny modell vil være bedre sammenheng mellom hvor mange år en ansatt har stått i en bedrift med tariffavtale, og hvor mye den ansatte får ut i AFP-ytelse.

– Hovedprinsippene for en ny modell vil gjøre AFP-ordningen mer rettferdig og mer forutsigbar for både arbeidstakere og for bedriftene, sier Skogen Lund.

Når det gjelder Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) vant LO fram med sitt utgangspunkt før oppgjøret startet. Dermed blir det ingen endringer i OTP som følge av meklingen, noe LO på sin side er svært skuffet over.

Resultatet skal legges fram til uravstemning, men Skogen Lund er optimistisk.

– Etter det jeg forstår stor samstemthet om dette i LOs delegasjon, og jeg håper at dette også gjenspeiles når det legges fram for uravstemningen, sier hun.

