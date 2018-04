Meklingsfristen har gått ut – partene fortsetter på overtid

NTB Innenriks

Meklingen har pågått siden onsdag mellom NHO og LO- og YS-forbundene.

Hele 35.000 medlemmer i LO og YS tas nemlig ut i streik hvis partene ikke blir enige. Særlig streikeuttaket i transportnæringen vil slå kraftig ut allerede fra første dag. Og ytterligere 200.000 medlemmer kan havne i streik hvis streikeuttaket blir utvidet.

Sakene det strides om i oppgjøret er AFP, tjenestepensjon, lønn og krav knyttet til reise, kost og losji for arbeidere som blir sendt på oppdrag. Mye tyder på at partene er på bølgelengde når det gjelder lønnskravene, men AFP og tjenestepensjon er et område hvor de står langt fra hverandre.

