Hauglie følger meklingen fra sidelinjen

NTB Innenriks

– Flere har bedt meg kommentere på et brev jeg ikke har fått, sier Hauglie til NTB.

NRK meldte lørdag kveld at regjeringen er blitt bedt om å bistå for å finne en løsning på en av de vanskeligste sakene i meklingen, nemlig avtalefestet pensjon. Men Hauglie, som deltar på Høyres landsmøte på Gardermoen, holder seg foreløpig på sidelinjen og viser til partene selv.

– Det er ingen som ønsker en storstreik. Jeg håper de finner en løsning og det ansvaret tror jeg partene kjenner på, sier hun.

Et av LOs krav ved årets lønnsoppgjør er å tette hullene i Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor, slik at arbeidstakere ikke faller ut av ordningen på grunn av for eksempel jobbytte, nedbemanning og omorganisering.

NHO mener på sin side AFP er for dyrt og krever omlegging av hele ordningen.

(©NTB)