Fire nye overgrepssaker i Tysfjord ferdig etterforsket

De fire nye sakene ble etterforsket etter den omfattende avsløringen og senere politirapporten om at det i generasjoner er begått overgrep i Tysfjord kommune. Tre av dem er klare for oversendelse til statsadvokaten i Nordland, som skal avgjøre spørsmålet om tiltale.

– En av sakene er avhengig av judisiell observasjon før vi tar stilling til om vi skal innstille på en tiltale mot mannen eller ikke, sier politiadvokat Siv Remen i Nordland politidistrikt til NTB.

Forelegg

Alle sakene omfatter alvorlige seksuelle overgrep, men politiadvokaten vil ikke gå inn på hvilke konkrete straffebud politiet mener er overtrådt. Alle de fire er opprinnelig siktet for ulike typer grove seksuelle overgrep.

I tillegg er ett annet forhold avgjort ved at den siktede har vedtatt et forelegg for mindre alvorlige seksuelle krenkelser.

Politiet etterforsker fremdeles to andre saker hvor det ennå ikke er tatt stilling til om det skal innstilles på tiltale.

Mange foreldelser

Remen sier politiet nå nærmer seg slutten av det omfattende materialet hvor 82 personer har hatt status som fornærmet og 92 mistenkt for lovbrudd. Flere har hatt dobbel status i ulike saker – både som offer og overgriper.

Overgrepene strakte seg helt tilbake til 1953, men svært mange saker har blitt foreldet. Remen sier ofrene har hatt forståelse for at mange av overgrepene ikke lenger kan straffes. Skulle en slik sak oppstå på ny vil mange tilsvarende forhold aldri foreldes, men etterforskerne må forholde seg til den gamle straffeloven der mange lovbrudd ble straffrie etter ti år.

Nye saker

– Men utover det etterforsker vi også et par nye saker i kjølvannet av Tysfjord-prosjektet som ikke var en del av de opprinnelige, men som er kommet til etterpå, sier Remen.

Fra tidligere er to saker ført for retten, hvor de tiltalte fikk dommer på fem og et halvt år og fire års fengsel. Begge sakene er anket til lagmannsretten.

Nærmere 70 prosent av de fornærmede og mistenkte i komplekset er lulesamer. Mange av de involverte har tilknytning til den læstadianske menigheten.

