Willoch (89) bekymret for barnefødsler

– Vi må se til at politikken bevarer det folket vi er satt til å styre, oppfordrer Willoch sine partifeller, som er samlet til landsmøte på Gardermoen.

89-åringen er om mulig den eneste som kan konkurrere med «stjerna Erna» i popularitet i partiet. Han ble tatt imot som en superstjerne da han gikk på podiet og brukte som i fjor anledningen til å snakke om barnefamilienes kår.

– Vi ser generelt dårligere forhold for barnefamilier enn for andre. Det kan ikke være tvil om at dette medvirker til det problem som allerede er nevnt, nemlig at antall barn er blitt skremmende lavt, sa Willoch.

Willoch oppfordrer partiet til å gi foreldre mer i skattefradrag og samtidig styrke barnetrygden for dem som ikke har så mye å tjene på slike skattefradrag.

Den tidligere statsministeren og partilederen så også utenfor landets grenser. Han hevder Kina vil ta over for USA som verdens største økonomi og verdens mektigste militærmakt, og kritiserte president Donald Trumps «skadeverk mot handelspartneres interesser».

Han refset også Vestens opptreden i Midtøsten, som han mener har «medvirket til elendighet» det siste hundreåret.

