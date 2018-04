Verdens rikeste mann på besøk i Alta

NTB Innenriks

Besøket bekreftes av lederen av Alta Næringsforening, Kjetil Kristiansen, overfor E24. Det var avisen iFinnmark som oppdaget at Bezos' privatfly hadde landet i Alta lørdag morgen.

– Det er mange som har oppdaget hva som skjer i nord og i Alta, og Jeff Bezos er en av dem, sier Kristiansen, og legger til at det selvfølgelig er muligheter for det lokale næringslivet til å utnytte besøket.

Kristiansen sier til iFinnmark at det i flere dager har vært flere helikoptre og sikkerhetsfolk i Alta for å klarere at byen er sikker og trygg. Han forklarer hemmelighetskremmeriet med at Alta ønsker å legge til rette for næringslivstopper som Bezos, og vil derfor ikke si noe mer om formålet med besøket.

Bezos og Amazon er den siste tiden flere ganger blitt angrepet av USAs president Donald Trump. Presidenten har blant annet anklaget netthandelsgiganten for å sno seg unna skatt og for å true arbeidsplasser.

