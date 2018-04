KrF skuffet over Høyre-ja til eggdonasjon 

NTB Innenriks

– KrF er skuffet over at Høyre mener det er riktig å åpne for eggdonasjon i Norge, sier KrF-nestleder Olaug Bollestad til NTB.

– KrF frykter at åpning for eggdonasjon kan føre til at vi endrer syn på barnet, at vi sorterer mer og at en viktig skranke mot surrogati blir fjernet, konstaterer hun.

Forslaget om å tillate eggdonasjon fikk flertall på Høyres landsmøte på Gardermoen lørdag. Men vedtaket kan gjøre det vanskeligere for statsminister og Høyre-leder Erna Solberg å få oppfylt sin drøm om en full borgerlig samling, hvor også KrF er med.

KrF er også skuffet og overrasket over at Høyre endrer standpunkt i spørsmålet om assistert befruktning for enslige, som også fikk tilslutning på landsmøtet lørdag.

– Dette handler om hensynet til barnet. Vi mener at det er et rimelig krav at det skal foreligge et etablert parforhold for å motta assistert befruktning, ut fra vurderingen om at det sett fra barnets ståsted er en fordel å kunne vokse opp med to foreldre, når dette kan planlegges, sier Bollestad.

