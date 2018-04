Høyre sier ja til eggdonasjon

NTB Innenriks

Partileder Erna Solberg, så vel som de to nestlederne helseminister Bent Høie og kunnskapsminister Jan Tore Sanner, stemte imot. Men de hadde lenge innsett hvor det bar.

– Det var ventet at landsmøtet kom til å si ja til eggdonasjon. Det er et vanskelig spørsmål, det er gode argumenter på begge sider, sier Høie til NTB.

Han stemte også mot forslaget om assistert befruktning for enslige, men blir nå ansvarlig for å følge opp dette og de andre vedtakene om bioteknologi i regjering.

Han sier imidlertid at det blir et prioriteringsspørsmål hvor mye staten skal dekke av behandlingen

– Når det gjelder assistert befruktning, så betaler man en betydelig høyere egenandel enn det en gjør med annen medisinsk behandling, sier Høie.

Han bekrefter at dette dermed blir en behandling for dem som har råd til det.

Hvem er mor?

Hele 11 av 15 fylkeslag hadde gått inn for eggdonasjon før landsmøtet, selv om flertallet i resolusjonskomiteen, ledet av Sanner, gikk imot.

Landsmøtet vedtok at flere spørsmål må avklares før staten tilbyr eggdonasjon. Det gjelder blant annet spørsmål om alderen til kvinnene som gir og mottar egg, kombinasjon av egg- og sæddonasjon og økonomiske spørsmål.

Motstanderne mener eggdonasjon bryter med konvensjonen om at den som føder barnet, er barnets mor. De mener eggdonasjon skaper tvil om hvem som er mor, og at barnets rett til å kjenne sitt biologiske opphav må komme foran.

– Det er gode grunner til å si nei. Det rokker ved det helt grunnleggende at den som føder deg, er din genetiske og biologiske mor. For det andre har vi alle et sterkt behov for å vite hvem vi er, hvor kommer vi fra, hva som ligger i vårt arvemateriale, sa Tone Wilhelmsen Trøen, stortingspresidenten, i en duell med meningsmotstanderen Tina Bru.

Trøen påpeker at eggdonasjon også er mer komplisert og kostbart enn sæddonasjon, og advarer om at kvinner som har donert egg kan ende opp med å ikke kunne få barn selv.

Likestillingssak

Flere unge høyrekvinner gikk på talerstolen og talte varmt for donasjon, ikke minst som en likestillingssak. Teknologien og den medisinske utviklingen gjør det forsvarlig å sidestille inngrepene, ble det påpekt.

– Mange sier at dette ikke er en likestillingssak. Vi skal ikke la likestilling avgjøre alene. Men hvorfor skal vi ha det slik at staten i mange år har villig stilt opp for å hjelpe menn med fertilitetsproblemer, mens til kvinner sier vi «sorry», sier Bru, som leder Høyres kvinnepolitiske forum.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland flagget også sitt ja til eggdonasjon fra talerstolen, i et innlegg der hun ellers advarte sterkt mot surrogati.

Innleggene ble møtt med jubel, mens den konservative fløyen ble takket med høflig, kort applaus. Dermed var det liten tvil om hvilken vei det bar.

Flere ønsket å ta en beslutning om eggdonasjon under fjorårets landsmøte. Men etter at statsminister Erna Solberg ba om mer tid til en grundig debatt, ble saken utsatt.

Det er allerede flertall på Stortinget for eggdonasjon, men med Høyres vedtak er nei-fløyen blitt marginalisert. Ap, SV, Venstre og Frp er positive, mens Sp og KrF er imot.