Høyre-nei til surrogati 

Forslaget skapte debatt i landsmøtesalen, men flertallet for å avvise det var klart.

Høyre-nestleder Bent Høie gikk på talerstolen like før avstemningen og advarte sterkt mot altruistisk surrogati, nemlig at en kvinne kan bære fram og føder et barn på vegne av andre som skal være barnets juridiske og sosiale foreldre.

– Jeg ønsker ikke en fremtid i Norge der kvinner utsettes for den risiko det er å være surrogatmor for å oppfylle andres ønske om å få barn, sa Høie.

– Diskusjonen om kommersialisering er egentlig et sidespor. Dette er egentlig et kvinnesaksspørsmål, mente han.

Mens kommersiell surrogati betyr at en kvinne får betalt for å bære fram et barn, innebærer altruistisk surrogati at dette gjøres som en vennetjeneste.

