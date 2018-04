Frp og Rødt vinnerne på fersk meningsmåling

NTB Innenriks

Fremskrittspartiet ender på 17,4 prosent oppslutning, mens Rødt lander på 4,3 på målingen Norfakta har laget for Nationen og Klassekampen.

De to partienes framgang kommer i kjølvannet av stormen rundt Sylvi Listhaug. Det var Rødt som fremmet mistillitsforslag mot den tidligere justisministeren 14. mars. Fem dager senere valgte hun å trekke seg etter et voldsomt politisk kjør.

– Tør der andre tier

Frp-leder Siv Jensen mener det er naturlig å se den voldsomme framgangen i mars på bakgrunn av Listhaug-bråket.

– Jeg tror folk flest mener at vi må kunne snakke om de vanskelige sakene. Frp tør der andre tier, og vi skal fortsette å arbeide for en streng innvandringspolitikk, lavere skatter og avgifter, bedre veier, varm eldreomsorg og kortere helsekøer sier Jensen til Nationen.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier til Klassekampen at han er sikker på at partiet belønnes for at de turte å fremme mistillitsforslag.

– Veldig mange har kontaktet oss og satt pris på at vi tok det viktige skrittet med å fremme mistillitsforslaget. Hadde vi ikke gjort det, ville trolig Sylvi Listhaug vært minister i dag. Mange er glade for at det er et parti på Stortinget som tør å gå foran og utfordre maktpolitikere uansett parti, sier Moxnes.

Høyre og Sp faller

Av de rødgrønne partiene går både SV og Ap fram, mens Senterpartiet nå får en knekk. Mens SV går fram 0,5 prosentpoeng til 7,4 prosent, går Ap fram 0,5 til 23,3, noe som fortsatt er fryktelig langt fra valgresultatet på 27,4 prosent i september i fjor. Sp går tilbake hele 2,2 prosentpoeng til 10,6 prosent, men er med god margin fortsatt landets fjerde største parti på meningsmålingen.

Også Høyre sliter tungt, og faller 1,9 prosentpoeng til 26,5 prosent, mens regjeringspartner Venstre synker 0,2 prosent til magre 3,6 prosent – altså godt under sperregrensen. KrF rykker fram 0,2 prosent til 4,1 prosent.

Regjeringspartiene ville med dette resultatet mistet stortingsflertallet på grunn av Venstres tap av hele seks mandater. De tre rødgrønne partiene hadde heller ikke sikret seg flertall, og må nøye seg med 74 mandater.

Andre nær utradert

På målingen får Miljøpartiet De Grønne en oppslutning på 3,0 prosent, ned hele 0,9 prosentpoeng, mens gruppen andre partier og lister avspises med en tusendel av stemmene – en nedgang på hele 1,6 prosentpoeng til 0,1 prosent.

Feilmarginene på målingen ligger i intervallet 0,2 prosentpoeng for sekkeposten med andre grupper og lister til 2,5 prosentpoeng for Høyre som er det største partiet.

(©NTB)