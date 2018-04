Fri Fagbevegelse: Hele LO-familien kan gå ut i sympatistreik

NTB Innenriks

– Jeg opplever at det er stor støtte i LO-familien til kravene våre, sier Kine Asper, forbundssekretær i Fellesforbundet, til FriFagbevegelse på spørsmål om planene for sympatistreiker.

Skulle NHO og LO komme fram til enighet om pensjon og lønn, kan det likevel bli streik dersom Fellesforbundet ikke blir enig med arbeidsgiverforeningen Norsk Industri om en ny ordlyd som sikrer utsendte arbeidere dekning av reise, kost og losji.

I så fall kan Fellesforbundet ta ut sine over 27.000 medlemmer som er omfattet av den aktuelle landsdekkende tariffavtalen, Industrioverenskomsten, i streik. Men også alle de andre 25 LO-forbundene kan ta ut sine yrkesaktive medlemmer i sympatistreik med Fellesforbundet, ifølge Frifagbevegelse.

Streiken kan først varsles etter at Fellesforbundet har startet streiken søndag 8. april. En sympatistreik vil dermed først kunne skje 22. april fordi det er to ukers varslingsfrist for sympatistreik i bedrifter som er medlemmer i NHO.

