Par siktet for voldtekt av mindreårig jente i Øst-Finnmark

NTB Innenriks

De to er siktet for voldtekt av en jente under 14 år i en kommune i Øst-Finnmark, skriver Dagbladet. Paret er samboere, ifølge avisen.

– De er siktet for voldtekt av barn under 14 år. I løpet av etterforskningen vil vi vurdere om det blir aktuelt å skjerpe til grov voldtekt av barn under 14 år, som har en strafferamme på 21 år, sier politiet til Dagbladet.

Politiet i Finnmark har i tillegg siktet 15 personer i en aksjon rettet mot nedlastning av datamateriale som viser overgrep og seksualiserte framstillinger av barn.

Personene er fra hele Finnmark, tidligere ukjent for politiet og er i hovedsak menn i alderen 26 til 72 år.

Ifølge Sør-Varanger Avis er de to som er fengslet en mann og en kvinne. De ble fengslet i fire uker i Øst-Finnmark tingrett rett før påske.

Politiet aksjonerte mot et titall boliger i Finnmark onsdag 21. mars, skriver iFinnmark. Paret ble pågrepet under denne aksjonen.

Avisen skriver at det ble gjennomført samtidige aksjoner i flere kommuner i både øst- og vestfylket. Det skal ha blitt tatt beslag i en rekke datamaskiner med overgrepsmateriale under aksjonen.

Strafferammen for oppbevaring av overgrepsmateriale er tre års fengsel.

(©NTB)