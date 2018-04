Mor og sønn skadd etter skytingen på Fjellhamar

NTB Innenriks

Kvinnen var på besøk i leiligheten hvor tre av hennes sønner bor, opplyser politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim til NRK. Kvinnen og sønnen ble beskutt mens de lå og sov i et rom der rullegardinen var trukket ned.

– Kvinnen er i slutten av 30-årene og hennes sønn er i begynnelsen 20-årene. De skadde er utenfor livsfare, er våkne og stabile og har forklart seg for politiet, sier Sharma-Sundheim til NTB.

Det var en gang mellom klokken 0.40 og 1.15 natt til onsdag at det ble skutt flere ganger inn gjennom et vindu til en leilighet i første etasje i en boligblokk på Fjellhamar på Lørenskog. Inne i leiligheten befant det seg seks personer, én av dem var et lite barn.

Politiet sier de fremdeles er i innledningsfasen av etterforskningen, og at de venter på svar på tekniske prøver som er tatt på åstedet.

– Måten skytingen er skjedd på, gir grunn til å tro at det var et rettet angrep, sier politiadvokaten.

Ifølge kilder NRK har snakket med, skal skytingen ha sammenheng med en konflikt i et miljø knyttet til den kriminelle gjengen Young Guns.

Politiet vil ikke kommentere si noe om hvem de mistenker kan stå bak skytingen, men sier det er naturlig at de også undersøker om det er sammenheng med en skuddløsning på Stovner en times tid tidligere samme kveld.

– Vi har per nå ingen siktet i saken. Det er heller ingen som er pågrepet, sier politiadvokaten.

