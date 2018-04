Mor og sønn beskutt på Fjellhamar

NTB Innenriks

Kvinnen var på besøk i leiligheten hvor tre av hennes sønner bor, opplyser politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim til NRK. Kvinnen og sønnen ble beskutt mens de lå og sov i rom med rullegardinen trukket ned.

Politiet kobler skytingen til en konflikt i den kriminelle gjengen Young Bloods og sier gjerningsmennene kan ha hatt problemer med å se hvem de skjøt mot. Ingen er foreløpig pågrepet i saken.

– Kvinnen er i slutten av 30-årene og hennes sønn er i begynnelsen 20-årene, sier politiadvokaten.

Skytingen kobles mot en skuddløsning på Stovner i Oslo tidligere samme kveld.

Det var totalt sju personer i leiligheten, blant dem et barn på to år. Politiet har omtalt de to som ble skadd, som heldige. De kunne ha blitt truffet av flere skudd og på andre steder av kroppen enn de ble truffet.

(©NTB)