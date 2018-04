Hauglie: Høyt sikkerhetsnivå på sokkelen

NTB Innenriks

Det er ifølge fagforeningen SAFE snart åtte år siden siste stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsnæringen ble lagt fram. Fredag presenterte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) den nye HMS-meldingen for sokkelen på Oljemuseet i Stavanger. Det store spørsmålet som er blitt stilt er om effektiviseringen og kostnadskuttene de siste årene har gått utover sikkerheten og partssamarbeidet i næringen.

– Er sikkerheten på norsk sokkel blitt dårligere? I meldingen konkluderes det med at det har vært en positiv utvikling i sikkerhetsnivået over tid. Det er også enighet om at dagens HMS-regime i hovedtrekk er velfungerende og bør videreføres. Men partssamarbeidet ser ut til å være under press, og det må vi ta på alvor, sier Hauglie.

Hun forventer at myndigheter, ansatte og arbeidsgivere fortsetter å jobbe for et velfungerende partssamarbeid seg imellom.

– Det er helt avgjørende for fortsatt forbedring av sikkerhetsnivået.

Hardere klype

Regjeringen foreslår ikke å endre dagens HMS-regime eller tilsynsstrategi. Det blir likevel understreket at Petroleumstilsynet (Ptil) må bli tydeligere. Et av kravene er at de på en aktiv og systematisk måte må ta i bruk hele bredden av virkemidler når det er nødvendig.

– Vi forventer at de tar i bruk hele den verktøykassa de har tilgjengelig, blir litt hardere i klypa. Vi forventer også at næringen prioriterer, styrer og tilpasser seg endringer i bransjen og tar ansvaret for sikkerheten, sier Hauglie.

Usikkerheter

Grunnlaget for meldingen er blant annet en rapport om utviklingen av HMS-tilstanden i norsk petroleumsnæring som Hauglie fikk overlevert i september. Der ble det redegjort for utfordringer i kjølvannet av omstillinger og nedbemanninger. Konklusjonen var da at kostnadskuttene påvirker sikkerheten, men at det er vanskelig å sette fingrene på om dette er positivt eller negativt.

– Noen kostnadskutt på dokumentasjon og regelverk kan være sikkerhetsfremmende. Andre kostnadskutt kan faktisk virke inn på sikkerheten. En entydig ja-nei-effekt er vanskelig å si, men det er klart at kostnadskutt er utfordrende på sikkerhetsarbeidet, det er det ingen tvil om, sa professor Ole Andreas Engen, som ledet utvalget bak rapporten.

(©NTB)