Forsvaret delte ut medaljer til tidligere FN-soldater

Forsvaret markerte jubileet på 32 forskjellige steder over hele landet. På Akershus festning var det høytidelig seremoni i Fanehallen der veteranene fikk utdelt medalje av brigader Ole Asbjørn Fauske og generalløytnant Erik Gustavson.

​Påsken 1978 sendte Norge sine første soldater til Unifil-operasjonen i Libanon. Det var starten på et av de største bidragene Norge har hatt i internasjonale operasjoner, med over 22.000 nordmenn som tjenestegjorde i landet.

I år er det 40 år siden Norge for første gang bidro med soldater til FN-operasjonen. Samtidig er det også 20 år siden bidraget ble avsluttet.

Rundt 3.000 personer deltok på et arrangement 6. april. Over 2.300 av disse fikk Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner. Medaljen ble ikke innstiftet før i år 2000, altså etter at Unifil-operasjonen var avsluttet.

Forsvaret opplyser i en pressemelding at det derfor fortsatt er mange veteraner som ikke har mottatt medalje for tjenesten.

