Forslag om utvidet bevæpning ved sårbare objekter

– Å beskytte befolkningen er en av statens fremste oppgaver. Regjeringen ønsker derfor å gi politiet adgang til tidsubegrenset bevæpning ved sårbare objekter, noe dagens regelverk ikke åpner for, sier justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Sårbare objekter vil spesielt være lufthavner eller andre store trafikknutepunkter, eller objekter som har stor symbolverdi. Dermed knyttes ikke bevæpningen til konkrete objekter eller personer.

Større områder som for eksempel byer eller bydeler dekkes ikke av lovforslaget. For bevæpning av større områder vil det fortsatt være våpeninstruksens bestemmelser som kan være hjemmel for tidsbegrenset bevæpning.

Forslaget endrer ikke gjeldende prinsipp om at norsk politi som hovedregel skal være ubevæpnet.

Under regjeringsforhandlingene på Jeløya i januar ble de tre partiene enige om at det ikke blir noen generell bevæpning i løpet av denne stortingsperioden. Den fremforhandlede regjeringsplattformen åpnet imidlertid for at politiet kan bevæpnes på spesielt utsatte steder.

Lederen for Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sa da at han var skuffet over nyheten om at regjeringen ikke vil innføre generell bevæpning.

– Det har vært tydelige tilbakemeldinger med tanke på behovet, og ikke minst fra dem som faktisk skal gjøre den tjenesten ute i gata. Med tanke på det så må jeg nok si at vi er skuffet, sa Bolstad.

