Finnmarkinger tatt i storaksjon mot nedlastere av overgrepsbilder

NTB Innenriks

Ifølge Sør-Varanger Avis er en mann og en kvinne varetektsfengslet i saken. De ble fengslet i fire uker i Øst-Finnmark tingrett rett før påske. Det er ikke kjent om disse to har noen relasjon til hverandre.

Politiet vil orientere om aksjonen på en pressekonferanse i Alta klokken 12 fredag.

– Temaet for pressekonferansen er en omfattende aksjon som er gjennomført i Finnmark mot nedlasting av overgrepsmateriale og seksuell fremstilling av barn, opplyser Anders Stang Lund, leder for stab for kommunikasjon i Finnmark politidistrikt i en pressemelding.

Politiet skal ha aksjonert mot et titall boliger i Finnmark onsdag 21. mars, skriver iFinnmark.

Avisen skriver at det ble gjennomført samtidige aksjoner i flere kommuner i både øst- og vestfylket. Det skal ha blitt tatt beslag i en rekke datamaskiner med overgrepsmateriale under aksjonen.

Strafferammen for oppbevaring av overgrepsmateriale er tre års fengsel.

