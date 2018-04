Sysselmannen etterforsker bilkjøring som forstyrret isbjørn

NTB Innenriks

Inspektører hos Sysselmannen har innhentet opplysninger fra folk som har observert hendelsen.

Ifølge vitneopplysningene kjørte en bil på fjordisen i Adolfbukta, nordøst for Longyearbyen. Bilkjøringen skal ha forstyrret isbjørn i området, skriver Svalbardposten.

– Det minnes om at det ifølge svalbardmiljøloven er forbudt å lokke til seg, forfølge eller ved annen aktiv handling oppsøke isbjørn slik at den blir forstyrret eller det kan oppstå fare for mennesker eller isbjørn, opplyser Sysselmannen.

