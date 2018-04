Rekordmange sonet i fengsel i 2016 – volden øker

NTB Innenriks

På en gjennomsnittsdag i 2016 satt det 2.964 personer i norske fengsler, noe som er ny rekord. Av disse sonet 2.774 personer en fengselsdom, 89 en forvaringsdom, mens 100 personer sonet for ubetalte bøter. Samlet sett er dette 3,6 prosent flere enn året før og hele 7,7 prosent flere enn i 2014, viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram torsdag.

SSB opplyser at tallene trekkes opp av at fengselet Norgerhaven i Nederland var en del av Kriminalomsorgen gjennom hele 2016.

Tallene viser ellers at flere fengsles etter dommer for vold og mishandling. I 2016 var det 1.660 nyinnsettelser for soning i anstalt etter dom for vold og mishandling, nesten 8 prosent flere enn året før. Økningen kommer etter dommer for både grov kroppsskade og mishandling i nære relasjoner.

I 2016 var det betydelig færre varetektsfengslinger på grunn av brudd på utlendingslovgivningen. Dermed var det i 2016, for første gang i den femårsperioden SSB har tall på dette, flere varetektsopphold for norske statsborgere enn for ikke-norske statsborgere.

