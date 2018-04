Plan for oljefeltet Fenja i Norskehavet godkjent

NTB Innenriks

– Fenja er et godt eksempel på nytten av fortsatt høy leteaktivitet på norsk sokkel. Feltet ble funnet så sent som i 2014 og partnerskapet har allerede lykkes med å modne fram et lønnsomt prosjekt. Dette vil bidra til å opprettholde aktivitetsnivået i industrien, til å skape arbeidsplasser og betydelige ringvirkninger i samfunnet for øvrig, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Feltet het tidligere Pil og Bue og blir bygget ut med to havbunnsrammer og seks brønner som skal kobles opp mot Njordfeltet. Fenjafeltets utvinnbare reserver er anslått til om lag 100 millioner fat oljeekvivalenter.

Oljefeltet ligger i utvinningstillatelse 586 på Haltenterassen i Norskehavet, om lag 35 kilometer sørvest for Njordfeltet og 120 kilometer nord for Kristiansund.

Operatør på feltet er VNG Norge AS med 30 prosent, mens Point Resources AS og Faroe Petroleum Norge AS har henholdsvis 45 og 25 prosent. Partnerskapet skal investere 10,2 milliarder kroner i feltet.

Planlagt produksjonsstart er i 2021 og produksjonsperioden er 16 år.

