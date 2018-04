Per Sandberg (Frp) tar oppgjør med personangrep og uanstendig debatt

NTB Innenriks

– Vi har fått en annen type debatt de siste fem, seks årene som jeg kanskje har vokst fra. Det er blitt mer personangrep og mindre diskusjon om politikk. Jeg begynner å bli litt satt der. Dessuten er jeg møkk lei av at det stadig dukker opp gamle sitater fra meg, sier Sandberg til NTB.

– Men jeg måtte også legge noe annet i vektskålen, fortsetter han:

– Skulle jeg igjen velge å gå inn i de tøffe debattene som det er innen justisfeltet, samtidig som jeg har en familie å ta vare på med barn som vokser opp og som følger med på sosiale medier?

Brønnpissere og biljardkuler

I boka «Mot min vilje» fra 2013 omtalte Sandberg partikolleger som «brønnpissere» og «biljardkuler». Karakteristikkene var så sterke at nestlederen under boklanseringen innrømte overfor NTB at han var spent på om det ville bli startet en intern partiprosess mot ham.

– Du har kanskje selv også bidratt til det debattklimaet du nå tar avstand fra?

– Jeg har vært og kommer fortsatt til å være en engasjert politiker. Men det er langt fra å engasjere seg i politiske debatter til å karakterisere, karikere, trakassere og mobbe personer, noe vi har sett mer og mer av gjennom de siste to stortingsperiodene, sier han.

Fyrer opp uanstendighet

Sandberg er ikke nådig på hvorfor han tror det er blitt slik:

– Sosiale medier, journalister og politikere påvirker dette. På den ene siden er politikere og journalister opptatt av at vi skal ha en anstendig debatt – samtidig fyrer vi opp under en uanstendig debatt, mener han.

Sandbergs innhopp som fungerende justisminister fram til Tor Mikkel Vara (Frp) ble utnevnt onsdag, kom etter at Sylvi Listhaug måtte gå av da stortingsflertallet ikke lenger hadde tillit til henne. Foranledningen var en Facebook-post med harde angrep mot Arbeiderpartiet. I kjølvannet fulgte blant annet drapstrusler mot Utøya-overlevende som krevde unnskylding fra Listhaug.

– Både Ap-leder Jonas Gahr Støre, KrF-leder Knut Arild Hareide og Sylvi Listhaug har fått mye juling i det siste. Det må gjerne være tøffe debatter, men problemet er at det går på person, ikke hva man står for gjennom ideologi og ståsted. Det skaper i hvert fall ikke grobunn for rekruttering til politikken, sier Sandberg.

Benekter personangrep

For to år siden fikk Sandberg den ellers normalt sindige Hareide til å avbryte ham under en debatt i Dagsnytt 18 med beskjed om at «Nå er det nok. Nå må du roe deg ned, Per Sandberg». Selv mener Sandberg at tross en tøff linje, har han ikke gått over streken.

– Jeg tror neppe du finner noen situasjoner der jeg har gått til angrep på personer i politikken, hevder Sandberg, og legger til:

– Men sånn er det blitt i debatten nå. Det er ikke justisministeren som gjennomfører politikken, men personen. Det er ikke fiskeriministeren, men Per Sandberg. Og jeg understreker – regjeringens politikk, som gjennomføres av tre partier og etter føringer og vedtak fra Stortinget. Men like fullt er det personene som blir angrepet, sier han.

Positivisme

Sandberg understreker at valget om å si nei til å bli justisminister ikke har å gjøre med arbeidsbyrden. Å være fiskeriminister er også "24-7", og han har aldri vært redd for å jobbe mye.

– Det var flere momenter som gjorde at jeg sa nei. Men jeg vil heller si at jeg har sagt ja. Ja til å bli fiskeriminister, for der er det fortsatt mye ugjort. Og når jeg reiser land og strand rundt, så møter jeg veldig mye positivisme, både fra fiskere og fra industrien. Det gjør at jeg holder det gående, sier han.

