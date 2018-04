Norske forskere vil finne ut om blåbær kan forhindre demens

NTB Innenriks

– Vi vil teste en blåbærkapsel for å finne ut om blåbærets virkning kan forebygge demens, sier Arne Exner Nakling, spesialist i geriatri og indremedisin ved Betanien sykehus i Bergen til NRK.

Arbeidshypotesen er at en viktig del av demenssykdommen består av en betennelse.

– Da tror vi at de sterke antioksiderende effektene som finnes i fargestoffet fra blåbær, vil gi målbar og positiv effekt, sier Nakling.

I Norge er nesten 80.000 personer rammet av en eller annen form for demens i dag.

– Klarer vi å vise at demens er en betennelsesaktig sykdom, så kan vi trolig finne spor av den i en blodprøve, sier han.

De som deltar i undersøkelsen, skal ta fire kapsler om dagen, noe som tilsvarer et halvt kilo blåbær. Det skal de ta i 24 uker.

– Halvparten får blåbær i kapslene, resten «narrekapsler». Underveis må de gjennom ulike hukommelsestester for å finne ut om vi kan se en forskjell, sier Nakling.

Sesam, et regionalt kompetansesenter i Helse vest, har fått ni millioner kroner av Nasjonalforeningen for folkehelsen for å gjennomføre prosjektet.

(©NTB)