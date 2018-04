KrF vil forby røyking på offentlige steder

NTB Innenriks

– Vi opplever at mange tar kontakt fordi de i sommerhalvåret sliter med å være ute enkelte steder fordi det går utover helsen deres, sier Olaug Bollestad, nestleder i KrF og leder i Stortingets helsekomité, til NRK.

Partiet vil derfor komme med et forslag til lovendring som gjør at man også kan ha røykeforbud på de mest strategiske plassene hvor folk oppholder seg.

KrF fremmer sitt forslag i Stortinget torsdag eller mandag neste uke.

Bollestad sier hun er forberedt på at forslaget kan virke provoserende for røykere, men at de som sliter med helsen må komme foran.

– Vi ønsker å lage områder sånn at alle kan være trygge på at de ikke blir eksponert for røyk. Dette vil være en god sak for Helse-Norge, det er god forebygging, og det er god helsepolitikk, sier hun.

Sveriges sosialminister Annika Strandhäll (S) la i vinter fram et forslag der hun går inn for røykeforbud på allmenne møtesteder som uteserveringer, holdeplasser og lekeplasser. Regjeringen i landet har som mål at Sverige skal være røykfritt i 2025.

