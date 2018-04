Johan Sverdrup-kontrakter på 11 milliarder til Aibel, Aker Solutions og Kværner

NTB Innenriks

– Dette er en gledens dag i Aibel da vi har fått den ultimate bekreftelsen på at vi har den nødvendige kompetansen og konkurransekraften for å kunne levere et så stort og viktig prosjekt. Vi ser fram til å fortsette realiseringen av neste fase av Sverdrup-feltet sammen med Statoil, sier Aibels konsernsjef Mads Andersen.

Kontrakten med Aibel omfatter prosjektering, innkjøp og fabrikasjon og har en verdi på nærmere 8 milliarder kroner. Arbeidet starter umiddelbart og vil bli ledet fra selskapets kontor i Asker.

Aibels ingeniørkontor i Thailand og selskapets egne verft i Thailand og Haugesund vil også være sentrale i leveransen, som på topp vil engasjere rundt 3.500 medarbeidere.

Kværner og Aker Solutions skal gjennom et samarbeidsselskap gjennomføre ingeniørarbeid, innkjøp og bygging av en ny utstyrsmodul på rundt 5.000 tonn for stigeplattformen. Kontraktsverdien er på omkring 3,4 milliarder kroner.

Arbeidet med selve modulen vil bli utført av Kværner på Stord. Inkludert ringvirkninger for underleverandører og lignende forventes kontrakten å generere arbeid for omtrent 2.000 personer.

– Vi ser fram til å jobbe med Aker Solutions i et fokusert samarbeidsselskap med en felles prosjektledergruppe, sier Elly Bjerknes, konserndirektør med ansvar for plattformprosjekter i Kværner.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) gleder seg over kontraktene.

– At Aibel og Kværner/Aker har vunnet nye, store milliardoppdrag knyttet til byggetrinn to på Sverdrup, er svært gledelig. Sverdrup-utbyggingen er et levende bevis på hvor mange arbeidsplasser, store positive ringvirkninger og statlige inntekter petroleumsaktiviteten vår skaper, sier han.

