Johan Sverdrup-kontrakt på 8 milliarder til Aibel

– Dette er en gledens dag i Aibel da vi har fått den ultimate bekreftelsen på at vi har den nødvendige kompetansen og konkurransekraften for å kunne levere et så stort og viktig prosjekt. Vi ser fram til å fortsette realiseringen av neste fase av Sverdrup-feltet sammen med Statoil, sier Aibels konsernsjef Mads Andersen.

Kontrakten omfatter prosjektering, innkjøp og fabrikasjon. Arbeidet starter umiddelbart og vil bli ledet fra Aibels kontor i Asker.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) gleder seg over kontrakten.

– At Aibel og Kværner/Aker har vunnet nye, store milliardoppdrag knyttet til byggetrinn to på Sverdrup er svært gledelig. Sverdrup-utbyggingen er et levende bevis på hvor mange arbeidsplasser, store positive ringvirkninger og statlige inntekter petroleumsaktiviteten vår skaper, sier han.

Aibels ingeniørkontor i Thailand og selskapets egne verft i Thailand og Haugesund vil også være sentrale i leveransen, som på topp vil engasjere rundt 3.500 medarbeidere.

