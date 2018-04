Boligprisene opp 0,2 prosent i mars

NTB Innenriks

Nominelt steg prisene med 0,5 prosent. Det viser tall Eiendom Norge la fram torsdag formiddag.

Boligprisene er nå 2,2 prosent lavere enn for ett år siden.

– Prisutviklingen i mars bekrefter utviklingen vi har sett så langt i 2018 om at boligprisfallet som preget markedet gjennom 2017, har stoppet opp i store deler av landet. Prisveksten hittil i år er moderat med unntak av i hovedstaden, der første kvartal har resultert i en sterk prisoppgang, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Påvirket av påsken

I mars ble det solgt 6.632 boliger her i landet. Det er 18,1 prosent færre enn i samme måned i fjor, da påsken var i april.

Det ble lagt ut 7.731 boliger for salg i mars. Det er en nedgang på 20,7 prosent fra samme måned i fjor.

– Mange venter med å legge ut boligen sin for salg til etter påske, og vi forventer at antall boliger til salgs vil øke de neste månedene. Til tross for dette er tilbudstiden i flere av de store byene lavere enn for få måneder siden, og det gjelder særlig i Oslo, sier Dreyer.

Nedgang i sør og vest

Av de store byene økte prisene mest i Oslo, med en oppgang på 1,7 prosent.

I Bergen gikk prisene ned med 0,2 prosent, mens i Stavanger sank prisene med 0,9 prosent.

Boliger i Trondheim har steget i pris med 0,9 prosent.

Svakest var utviklingen i Kristiansand med en nedgang på 1,1 prosent.