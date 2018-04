To alvorlig skadd etter skyting på Fjellhamar

NTB Innenriks

Romerikes Blad har fått opplyst at de fornærmede er alvorlig, men ikke kritisk skadd. De to fikk førstehjelp på stedet før de ble fraktet til sykehus. De var ved bevissthet da de ble hentet av ambulanse.

Bilder fra stedet viser flere synlige kulehull i vinduet til leiligheten i første etasje. Politiets innsatsleder, Knut Hammer, opplyser at skuddene er avfyrt på kloss hold på utsiden av leiligheten.

– Vi har så langt funnet fem kulehull, sier Hammer til RB.

Ifølge avisen tyder politiets funn av skuddhylser på utsiden på at det er skutt med en håndholdt pistol, og at gjerningspersonen eller -personene var ute av bilen da skuddene ble avfyrt.

– Det var totalt sju personer i leiligheten: seks voksne og ett barn. Det er en voksen mann og en dame som er truffet. Det ble startet førstehjelp på stedet, sier Hammer, som legger til at begge skal ha vært ved bevissthet da de ble fraktet til sykehus, sier innsatsleder Hammer.

Ikke funnet bilen

Politiet fikk melding om skytingen klokka 0.49 natt til onsdag. En sort bil skal ifølge politiet ha blitt observert kjørende fra stedet.

Til NTB opplyser operasjonsleder i Øst politidistrikt Terje Skaftnes at de ikke vet hvor mange gjerningspersoner det dreier seg om.

– Vi har søkt etter bilen, men ikke lyktes å komme i kontakt med føreren som er registrert på den, sier Skaftnes.

Utelukker ikke gjengoppgjør

Operasjonsleder Skaftnes sier at politiet mistenker at hendelsen kan være en del av et gjengoppgjør, men at det er for tidlig å konkludere.

– Ja, ut fra måten dette er gjort på. Det kan være at personene har stått utenfor og skutt inn, og da er det grunn til å tro at det er noe som har skjedd i forkant, sier han.

I løpet av natten har politiet fraktet vitner til skytingen til politihuset i Lillestrøm for avhør.

– En rekke personer sitter i avhør som vitner i saken. Det ble mange involvert i og med at dette er et bebygd område. Det var mange som ringte, og flere hørte og så deler av hendelsen, sier Skaftnes til NTB onsdag morgen.

