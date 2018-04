Store ressurser etterforsker skyteepisoden på Fjellhamar

NTB Innenriks

Onsdag formiddag opplyser politiet at de to som ble truffet er alvorlig skadd, men at begge er utenfor livsfare.

Det var i alt sju personer i leiligheten – seks voksne og et lite barn. De to som er truffet av skuddene er en voksen mann og kvinne.

Politiet er interessert i tips om vitneobservasjoner i området mellom klokka 0.40 og 1.15 natt til onsdag. Politiet fikk melding om skytingen klokka 0.49 natt til onsdag.

I 14-tiden onsdag var det fortsatt ikke meldt om noen pågripelser. Vitner har forklart til politiet at en mørk Mercedes ble sett kjørende i stor fart fra stedet i retning Oslo umiddelbart etter at skuddene var avfyrt.

Natt til onsdag stoppet politiet biler i området og søkte etter gjerningspersoner på Romerike og i Oslo. De holder det fortsatt åpent om det var en eller flere gjerningspersoner.

Operasjonsleder Terje Skaftnes i Øst politidistrikt sa til NTB natt til onsdag at de ikke har lyktes å komme i kontakt med føreren som er registrert på bilen.

Settes i sammenheng

En av teoriene politiet arbeider ut ifra er at skyteepisoden har sammenheng med flere lignende hendelser i Oslo-regionen den siste tiden. Så sent som tirsdag kveld ble det løsnet skudd på åpen gate i bydelen Stovner. Hendelsen fant sted i 23.30-tiden.

Ingen ble skadd eller truffet i denne episoden, men tomhylser som er funnet på Stovner og Fjellhamar undersøkes for å sjekke om de kan stamme fra samme våpen. Hylsene fra Fjellhamar tyder på at det er skutt med pistol. Øst politidistrikt får bistand fra Kripos og andre politidistrikt i den taktiske og tekniske etterforskningen.

– Vi har innledet nært samarbeid med andre politidistrikter. Vi ser denne skytingen i sammenheng med andre skyteepisoder som har skjedd i det siste, også den som var på Stovner i går kveld, sier politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim i Øst politidistrikt til NTB.

Hun bekrefter at politiet har satt inn store ressurser i saken.

– Vi gjennomfører teknisk og taktisk etterforskning og sikrer spor som vil lede til nye etterforskningsskritt som vi ønsker å gjennomføre. Per nå er ingen pågrepet eller mistenkt i denne saken, sier politiadvokaten.

Mulig gjengoppgjør

Hun vil ikke kommentere om de to som ble skutt eide leiligheten, men sier at begge har tilknytning til boligen.

– Jeg var i ferd med å legge meg da jeg hørte fire-fem kraftige dunk eller skudd. Deretter så jeg en bil som spant av gårde i full fart ut her og i retning Metro før den ble borte. Jeg er veldig sikker på at jeg har sett den samme bilen her tidligere, sier en beboer i en av naboleilighetene til Romerikes Blad.

Vedkommende som eier boligen sier til avisen at han har leid den ut gjennom Nav til tre unggutter siden i fjor høst.

Ut fra måten skytingen ble gjennomført på, utelukker ikke politiet at hendelsen er gjengrelatert. Natt til onsdag forklarte vitner seg på politihuset i Lillestrøm. Vitneopplysningene om antall skudd varierer fra 2–3 til 5–6.

Det bor mange mennesker i boligområdet der skuddene ble avfyrt på kloss hold utenfor og gjennom et vindu i leiligheten i første etasje. Bilder fra stedet viser flere synlige kulehull i vinduet og gardinen bak.

En rekke beboere ringte til politiet, og flere hørte og så deler av det som skjedde.

(©NTB)