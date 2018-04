Siktet sykepleier i Bergen sov på jobb, sier kolleger

NTB Innenriks

Bergens Tidende er kjent med at den kvinnelige sykepleieren i 40-årene ifølge kolleger ble funnet sovende på avdelingen. De har skrevet en rapport om dette.

I en kjennelse fra Bergen tingrett fremgår det at hun ga medisinene til de fire pasientene på Ladegården sykehjem fordi de var urolige. Det var en stresset situasjon på sykehjemmet denne natten, er noe av kvinnens forklaring på det som skjedde.

Helsebyråd Rebekka Ljosland (KrF) bekrefter at det foreligger en rapport.

– Dette er ukjent for meg, sier kvinnens forsvarer, advokat Gisle Didriksen.

Kvinnen skal ha gitt de eldre Seroquel og Quentapin, som er antipsykotiske medisiner. Da den siktede ble spurt om hun var redd for hva som kunne skje med pasientene, skal hun ha svart at det ikke var en farlig dose. Hun ønsket bare at pasientene skulle roe seg ned.

Sykepleieren har forklart at hun feilmedisinerte bevisst en gang tidligere i år, men det er uklart hvilket sykehjem dette skal ha skjedd på.

Medisinene har virkestoffet kvetiapin, som kan brukes ved alvorlig psykisk sykdom som schizofreni og bipolar lidelse.

– De er ikke godkjent for å roe ned pasienter uten slike sykdommer, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk.

Fylkeslegen åpnet tirsdag tilsynssak mot kvinnen. De har ikke hatt tilsynssaker som har dreid seg om henne tidligere.

