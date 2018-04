Sandberg ute av tenkeboksen

NTB Innenriks

Frp-veteranen Per Sandberg er i dag fungerende justis-, beredskaps- og innvandringsminister i tillegg til å være fiskeriminister. Før påske varslet Sandberg at han ville tilbringe høytiden i tenkeboksen. Jobben som justisminister på permanent basis ville bli hans hvis han ønsket den, etter det NTB fikk opplyst fra flere hold.

Dersom Sandberg blir ny justisminister, må en ny fiskeriminister på plass. Etter det NTB forstår ligger det ikke an til større endringer i denne omgang.

Det er muntlig spørretime på Stortinget onsdag, og statsråd på Slottet ventes å bli avholdt etter klokken 12 en gang.

Åpen om usikkerhet

Sandberg har vært åpen om at han er usikker på om han ønsker justisministerposten. Årsaken er blant annet at nordtrønderen i 1997 ble idømt 3.000 kroner i bot for å ha skallet ned en asylsøker, en hendelse han senere har beklaget.

– Jeg kan ikke stå og se på at statsministeren må stå og besvare spørsmål om mine uttalelser og mine handlinger for 20 år siden, sa Sandberg til Adresseavisen.

Solberg har for sin del sagt at hun generelt er tilhenger av at folk får en ny sjanse. Saken kom også opp da Sandberg gjestet Politisk kvarter på NRK fredag før palmehelgen.

– Jeg tror ikke en slåsskamp på et nachspiel i 1996 vil hindre meg i å gjøre gode vurderinger som justisminister, sa han.

Sandberg har ikke besvart NTBs henvendelser tirsdag kveld eller onsdag morgen.

Ikke Nesvik, neppe Njåstad

Flere navn har vært nevnt som mulige erstattere for Frp-veteranen som har vært fiskeriminister siden 2015. En av kandidatene som det har vært spekulert på, er tidligere parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik.

– Det er en ære å bli nevnt i slike sammenhenger, men jeg er i Ålesund, så det er ikke meg, sier Nesvik til NTB.

En annen kandidat som har vært oppe, er Frps finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad (37). Men han avviste onsdag at han var på vei over i ny jobb.

– Jeg er godt fornøyd med å sitte i finanskomiteen, sa Njåstad da han onsdag morgen møtte i NRKs Politisk kvarter.

Flere navn

Kjell-Børge Freiberg, tidligere statssekretær i Olje- og energidepartementet og medlem av næringskomiteen på Stortinget, er en annen aktuell kandidat dersom Sandberg skal erstattes som fiskeriminister. 46-åringen er fra Hadsel i Nordland.

– Jeg er innvalgt til Stortinget som førstekandidat fra Nordland og trives utmerket med det. Utover det har jeg ingen kommentarer, sier han til NTB.

Også statssekretær i Landbruksdepartementet, Hanne Maren Blåfjelldal (36) fra Valdres, har vært framme i spekulasjonene. Hun har ikke besvart NTBs henvendelser.