Politiet etterforsker «uvanlig» dødsfall i Bodø

Politiet i Nordland omtaler dødsfallet som «uvanlig», skriver Bodø.nu

– Jeg kan bekrefte at vi har iverksatt undersøkelser, noe som fortsatt pågår, opplyser krimsjef Knut Waldemar Solli i Nordland politidistrikt. Han ønsker av hensyn til etterforskningen ikke å gå nærmere inn på omstendighetene, men omtaler dødsfallet som «uvanlig».

– Dersom det foreligger uklarheter rundt et dødsfall, vil vi gjennomføre rutinemessige undersøkelser. Terskelen for at vi skal gjøre dette, er ikke så fryktelig høy, sier Solli.

De pårørende er varslet.

