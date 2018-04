Nedtur på nedtur på tung børsdag

NTB Innenriks

På en børsdag preget av oljeprisfall og med en handelskrig mellom USA og Kina med ny toll på en rekke varer som bakteppe, var Statoil og Subsea 7 to enslige lyspunkter, med oppgang på 0,30 og 0,18 prosent.

Listen over aksjer i minus er svært lang, og av de mest omsatte selskapene var blant annet Hydro-aksjen som falt 1,58 prosent. Onsdag ble det kjent at myndighetene i den brasilianske delstaten Pará saksøker aluminiumsprodusenten for 250 millioner reais, snaut 600 millioner kroner, for utslipp ved aluminaraffineriet Alunorte.

Av andre større selskaper som falt betydelig onsdag, var Golden Ocean Group (-6,07 prosent), Yara (-2,90), DNB (-2,34) og Marine Harvest (-1,96).

Prisen på nordsjøolje falt med halvannen prosent til drøye 67 dollar fatet onsdag. Også prisen på amerikansk lettolje falt, og ble ved børsens stengetid omsatt for snaut 63 dollar fatet.

Mens FTSE 100-indeksen i London falt marginale 0,15 prosent onsdag, var nedturen større i Paris og Frankfurt, der CAC 40-indeksen sank 0,46 prosent og DAX 30 0,71 prosent.

(©NTB)