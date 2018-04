Hagen: Wara er blitt voksen 

NTB Innenriks

– Han var jo uenig i det som skjedde på Bolkesjø og betalte ikke kontingenten i noen år. Men etter hvert er han jo blitt voksen han som alle andre – og innsett at konsekvensene ved innvandringen, som jeg advarte mot på 80-tallet, har slått til, sier Hagen til NTB.

Wara var formann i Fremskrittspartiets Ungdom, finanspolitisk talsmann og nestformann i Fremskrittspartiet, men trådte ut av rikspolitikken etter det opprivende landsmøtet på Bolkesjø i 1994 da partiet ble splittet og den mer liberalistiske fløyen forsvant.

– Han var en klar ideologisk liberalist, men det var jeg også, sier Hagen. Overfor Nettavisen slår han fast at de to har skværet opp for lengst etter det som skjedde for 24 år siden.

– Vil gjøre en utmerket jobb

Det gleder Frp-veteranen at Wara, som ble betraktet som partiets kronprins på begynnelsen av 1990-tallet, nå vender tilbake til rikspolitikken som justisminister.

– Det er veldig bra. Han kommer til å gjøre en utmerket jobb og vil fronte regjeringen, Frp og landet på en god måte, sier Hagen.

Tidligere uttalelser fra den gang Wara selv var aktiv i politikken, blant annet om at innvandring er en berikelse fra landet, finner Hagen ingen grunn til å dvele ved.

– Nå er vi i 2018. Så å si alle har endret oppfatning om disse tingene siden den gang. Dere i pressen er altfor dumme når dere kommer trekkende med slike ting. Det neste blir vel at dere konfronterer ham med noe han skal ha sagt i barnehagen, sier Hagen.

Avventende

Fra den mindre innvandringsskeptiske og på sett og vis mer liberalistiske delen av Fremskrittspartiet blir utnevnelsen av Wara svært godt mottatt. Han har i mange år hatt mange beundrere her, ikke minst blant yngre Frp-profiler.

Fra andre i Frp er tonen mer avventende.

– Jeg kjenner han ikke, har aldri møtt ham og vet ikke hva han står for, sier Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsperson Jon Engen-Helgheim til NTB.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde var før påske ute og advarte mot å innsette en justisminister som er «politisk korrekt og ikke tar bekymringene folk flest har på alvor», som han uttrykte det overfor NRK.

På spørsmål om hvilke tanker han nå gjør seg om Wara som justisminister, svarer han som følger:

– Jeg har ingen tanker om det. Og skulle jeg hatt det, så ville jeg ha tatt det internt. Men Wara er god på talerstolen og en dyktig retoriker, så det blir spennende å se, sier han.

– Godt valg

Stortingsrepresentant Ulf Leirstein, som i likhet med Tybring-Gjedde er en av de fremste eksponentene for den mer innvandringskritiske delen av Frp, er positiv til utnevnelsen.

– Jeg var selv på Bolkesjø og er veldig glad for dette, dersom det stemmer at Wara blir ny justisminister. Han har lang politisk erfaring, men har også levd et liv utenfor politikken. Det er positivt, sier Leirstein til NTB.

På spørsmål om han frykter endret kurs retorisk eller politisk i innvandringspolitikken framover, svarer han som følger:

– Tor Mikkel og Sylvi er to ulike personer, men begge er kjent for klar og tydelig tale. Og Frps politikk når det gjelder innvandring står i vårt program, og regjeringsplattformen ligger fast, så dette mener jeg er et veldig bra valg, sier han.

