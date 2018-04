Dataproblemene for helikoptertrafikken i Nordsjøen er løst

NTB Innenriks

Det bekrefter Statoil overfor NRK onsdag kveld. Men ifølge Statoil vil ikke trafikken gå som normalt før tidligst fredag. Forsinkelser må påregnes også torsdag.

Det var en feil i bookingsystemet DaVinci som førte til at ingen helikoptre kunne fly onsdag, skriver Sysla. Basene på Flesland, Stavanger, Florø, Kristiansund og Brønnøysund ble rammet.

Stansen fikk konsekvenser for bytte av personell på plattformene. Statoil alene har daglig omtrent 40 avganger fra fastlandet.

Både Statoil og Aker BP gikk i løpet av dagen over til manuell registrering for å få helikoptrene av gårde, noe som tok såpass lang tid at bare rundt halvparten av flygingene ble gjennomført.

Datafeilen gjaldt alle selskapene som opererer i Nordsjøen.

