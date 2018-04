Trafikken i bomringen i Oslo falt med 4,5 prosent i mars

NTB Innenriks

– Totalt for mars var trafikken ned hele 13,8 prosent sammenlignet med mars 2017, men mye av nedgangen skyldes at påsken var i mars i år mot i april i fjor. Ser man på dagene før påske, var trafikken ned 4,5 prosent, sier Fjellinjens økonomidirektør Magne Liestøl Larsen.

Trafikken i påskeuken gikk ned med 7 prosent sammenlignet med påsken i fjor. Langfredag kjørte 135.000 biler gjennom bomringen, som dermed er dagen med færrest passeringer så langt i år. Det er under halvparten av passeringene på en vanlig arbeidsdag.

Samtidig er det færre som orker å stå tidligere opp for å spare en tier. Sammenlignet med mars i fjor var trafikkøkningen i halvtimen mellom 6 og 6.30 før rushtiden på kun 1,9 prosent. I de tre første månedene etter innføringen av nye takster var denne økningen på hele 8,2 prosent i samme periode om morgenen.

1. oktober i fjor ble det innført tids- og miljødifferensierte takster i bomringen i Oslo slik at det nå koster 54 kroner for bensinbiler og 59 kroner for dieselbiler å passere i rushtiden, mot henholdsvis 44 og 49 kroner utenfor rush. Tidligere kostet det 34 kroner for alle biler døgnet rundt.

