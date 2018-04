Statoil deler ut kontrakter verdt 12 milliarder kroner

NTB Innenriks

Kontraktene har en varighet på fire år og skal gjelde fra 1. oktober i år. De betyr sysselsetting av omtrent 2.000 personer årlig, skriver Statoil i en pressemelding tirsdag morgen. Videre gis det opsjoner på å forlenge avtalene med inntil to år.

Avtalene omfatter 18 av Statoils plattformer på ti felt.

Aksjen steg kraftig

Oljeserviceselskapet Archers andel av kontrakten er om lag 6 milliarder kroner. Aksjekursen steg kraftig da Oslo Børs som åpnet kort tid etter kunngjøringen. Archer vil med dette stå for driften på 13 av Statoils plattformer på norsk kontinentalsokkel og ti i Brasil.

– At Archer vinner en stor andel av de Statoil-opererte plattformene på norsk kontinentalsokkel er et direkte resultat av hardt arbeid fra alle våre ansatte, både på land og offshore, sier administrerende direktør John Lechner i Archer.

Han viser til at selskapet har kunnet vise til høy grad av sikkerhet og teknisk effektivitet i sitt samarbeid.

1.000 milliarder

I et intervju med E24 i påsken, sa Pål Eitrheim, direktør for anskaffelser i Statoil, at han ikke vil kommentere hvor store innkjøp oljegiganten vil foreta i år.

– I fjor handlet vi for 144 milliarder kroner totalt, og 89 milliarder gikk til leverandører med fakturaadresse i Norge. Ser man på de siste ti årene har vi gjort innkjøp for 1.000 milliarder kroner av norske leverandører, uttalte Eitrheim.

I intervjuet omtalte han at norsk leverandørindustri i oljesektoren stiller i verdensklasse i konkurranse med utenlandske aktører.

