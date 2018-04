Mann dømt for voldtekt av 13-åring – slipper å sone

NTB Innenriks

Den 19 år gamle mannen slipper å sitte i fengsel fordi han var under 18 år på gjerningstidspunktet. Da voldtekten skjedde, var tiltalte selv 17 år gammel, skriver Stavanger Aftenblad. Seksuell omgang med barn under 14 år regnes som voldtekt, selv om de ordinære vilkårene for voldtekt ikke er til stede.

Straffen er den samme som Jæren tingrett kom fram til. Den dommen ble anket både av tiltalte og påtalemyndigheten.

Tiltaltes forsvarer, advokat Odd Rune Torstrup, anførte at klienten måtte fritas for straff fordi tiltalte og fornærmede var jevnbyrdige i utvikling, og at aldersforskjellen mellom dem ikke var for stor.

Aldersforskjellen mellom de to er tre år og åtte måneder. Men blant annet fordi jenta var under 14 år, mener retten at aldersforskjellen er for stor til at straff kan falle bort.

Den tiltalte tilsto i første avhør. I dommen understrekes det også at den seksuelle omgangen ikke bærer preg av utnytting.

I tillegg til den betingede fengselsstraffen er 19-åringen dømt til å betale 50.000 kroner i oppreisningserstatning til jenta.

