Listhaug-maleri forblir på husveggen inntil videre

– Det er mange meninger om bildet, men foreløpig er det flere beboere i sameiet som ikke er tilbake fra påskeferie, og vi har ikke fått diskutert hva vi vil gjøre med det ennå, sier beboer og styremedlem i sameiet Sunniva Hellene til Bergensavisen.

Hun regner med at de i løpet av uken vil ha et møte i Sameiet Fosswinckels gate 20 om hva som skal skje med bildet.

Den anonyme gatekunstneren AFK er den som angivelig står bak bildet. Kunstneren har lagt ut et bilde av maleriet på sin Instagram-konto, der det ikke uventet vanker både støttemeldinger og ramsalt kritikk.

– Jeg har selvsagt ikke et ønske om å korsfeste Sylvi Listhaug. Bildet er ment som en kommentar til hennes retorikk, har han sagt til Dagen.

Kunstkjøper

Ifølge opphavsmannen er ikke bildet malt på selve veggen, men på en spesiell duk som er limt fast. Dermed kan ikke kunstverket fjernes. En kunstinteressert har allerede ytret ønske om å kjøpe maleriet.

– Men vedkommende trodde bildet var malt på en dør. Men siden bildet er en del av veggen, så kan det ikke selges. Han kom ikke med noe bud, så jeg kan ikke si noe om hva han ville betale. Den eneste muligheten til å fjerne det, er å male over bildet, sier Sunniva Hellene til Dagbladet.

Listhaug selv ønsker ikke å kommentere maleriet.

– Det bruker jeg ikke tiden min på, sier Listhaug til TV 2.

Mandag la hun imidlertid ut en påskehilsen fra USA på Facebook der hun til et bilde av fronten på en Cadillac skriver at dette er et kunstverk hun liker.

– Dette kunstverket på 4 hjul liker jeg :). Kjørte drømmebilen Cadillac Escalade denne gangen i USA. Håper alle har hatt en fin påske! Det har jeg, skriver Listhaug.

Listhaug ingen martyr

For to uker siden trakk Listhaug seg som justisminister etter et omstridt Facebook-innlegg som skapte et enormt press mot både Listhaug, statsminister Erna Solberg (H) og regjeringen. Solberg sier hun ikke blir provosert av maleriet.

– Jeg har stor respekt for kunstnernes ytringsfrihet og deres rett til å provosere og lage bilder. Jeg har faktisk også stor glede av hele graffitikulturen og bykunsten i Bergen, sier Solberg til Nettavisen.

– Om jeg ikke akkurat lar meg provosere, så mener jeg at det er et eksempel på når kunsten viker for den seriøse politiske debatten. Jeg tror verken at Sylvi Listhaug er martyr eller forsøker å være martyr, sier hun.

KrF-leder Knut Arild Hareide er imidlertid en av dem som har reagert på motivet, og mener det har såret mange.

– For egen del finner jeg dette kunstuttrykket usmakelig. Og jeg forstår selvsagt svært godt hvis vår tidligere justisminister reagerer på dette, sier Hareide til Bergens Tidende.

Mediekritikk

Gatekunstneren selv sier maleriet handler om presseetikk, og at han kritiserer mediene.

– Det illustrerer hvordan journalister ofte henger seg opp i enkeltsaker, slik at et komplisert verdensbilde blir totalt overskygget av spekulativ journalistikk. Meningen har aldri vært å rakke ned på Listhaug personlig eller kristendommen, skriver gatekunstneren AFK i en epost til Bergens Tidende.

Eposten er videreformidlet av Petter Nord, som er kunstnerisk leder i Kube Bergen, som blant annet arrangerer gatekunstutstillinger og har jobbet med AFK.

Kunstneren sier han er overrasket over all oppmerksomheten verket har fått.

– Som sagt forventet jeg ikke så mye medieoppmerksomhet rundt dette, og det aller viktigste for meg som kunstner og person er at vi blir et mer inkluderende samfunn med gode verdier. Like viktig er det å ta tak i virkelige spørsmål og få folk til å våkne opp.

