Høyres lengstsittende partileder sitter trygt

En annen veteran konkurrerte om oppmerksomheten da Solberg tirsdag inviterte pressen til lunsj for å fortelle om debattene som venter under Høyres «politiske verksted». Selv statsministeren måtte sjekke mobilen på talerstolen for å finne ut at skiskytteren Ole Einar Bjørndalen faktisk takker av.

Selv har hun ingen planer om det samme.

– Du må vite at du har energien og lysten og at partiet syns det er greit. Jeg har jo snakket med valgkomiteen om dette, sier Solberg til NTB.

Mer bevisst

Som Høyres lengstsittende partileder innrømmer Solberg at hun er blitt mer bevisst på at hun har et ansvar for etterveksten i partiet. Hun trekker fram at personer utenfor partiledelsen og regjeringen har fått jobben med å utarbeide tre av storresolusjonene som skal behandles på landsmøtet.

– Vi velger en annen strategi, nemlig å gi mye ansvar for utvikling av politikk utenfor regjeringsapparatet, sier Solberg, som også påpeker at hun nylig fikk nye statsråder inn i regjeringen.

Høyre-stjerna

Meningsmålinger den siste tiden har gitt Solberg solid oppslutning som statsminister. En måling fra Kantar TNS for TV 2 i mars viser at Solberg har en oppslutning blant Høyres og Frps velgere på 90 prosent.

Striden og avgangen til Sylvi Listhaug (Frp) og bråket rundt nå avgåtte stortingspresident Olemic Thommessen (H) har likevel gjort at flere spør om «Høyre-stjerna Erna» lyser like sterkt og klart som før.

– Å bygge et helt regjeringsprosjekt og et parti på én person, i stedet for et politisk prosjekt, er risikabelt, skrev Civita-økonom Anne Siri Koksrud Bekkelund i et innlegg i Aftenposten allerede før Listhaug-bråket.

Hefter usikkerhet

Tidligere Ipsos-direktør Erik Dalen understreker at det er vanskelig å forutsi effekten av sakene som har tatt oppmerksomheten denne vinteren. Foreløpig ser han få tegn til Høyre-svekkelse.

– Vi har sett utallige eksempler på politikere som har vært helt på topp og ramlet til bunnen i løpet av kort tid. Den usikkerheten hefter ved Solberg som ved alle andre, sier han til NTB.

Likevel råder han i en Minerva-artikkel de borgerlige til å satse på Solberg som frontfigur mot valget i 2021.

– Det er ingen som utfordrer henne som frontfigur i Høyre, sier Dalen, som overfor NTB beskriver Solberg som både tillitvekkende og med gode evner til å få ut det politiske budskapet.

Venter nederlag

Under presselunsjen tirsdag gjorde Solberg det klart at hun forventer å gå på nederlag når drøyt 300 delegater og et tilsvarende antall gjester samles til landsmøte på Gardermoen til helgen.

Bioteknologi med eggdonasjon og surrogati som tema skaper splid. Et forslag om å gjøre all kommunikasjon med staten digital innen 2025 får passet påskrevet som «frisk digitaliseringsoptimisme» av andre nestleder Bent Høie. Mens diskusjoner om hvor stor andel av statsbudsjettet som skal gå til Forsvaret nærmest en blitt en gjenganger når Høyre kaller inn til landsmøte.

Verksted

Solberg mener at ordet nederlag blir å ta hardt i – selv om partiledelsen ikke får det som den ønsker.

Hun fremstiller uenigheten som et sunt gode.

De lave skuldrene er også noe Dalen har merket seg.

– Så lenge hun viser egenskaper som både partiets egne anerkjenner og liker og velgerne liker, vil jeg som markedsanalytiker si at det er markedet som avgjør hvor lenge hun har holdbarhet, sier han til NTB.

