10 år gammel jente funnet i god behold i Østfold

Øst politidistrikt satte i gang en leteaksjon etter at jenta ble meldt savnet i 17-tiden søndag. Like før midnatt samme dag ble jenta funnet i god behold i et uthus halvannen kilometer fra huset hun forsvant fra, melder Øst politidistrikt på Twitter.

– Hun ble funnet i et dukkehus på en gård halvannen kilometer fra bopel, opplyser operasjonsleder Kristian Loraas i Øst politidistrikt til NTB.

Et politihelikopter, en rekke patruljer og politihunder var involvert i leteaksjonen. Jenta ble funnet før frivillige ble satt inn i søket.

Et tips om en mulig observasjon av jenta gjorde at hun ble funnet, sier Loraas.

– Vi takker for tipsene som kom inn. Ett av dem gjorde at vi begynte å lete i området, forteller han.

Ifølge politiet forlot jenta hjemmet etter å ha blitt sint på foreldrene sine.

