Mye påskefyll – travel natt for politiet

NTB Innenriks

Bare i Sørvest politidistrikt ble seks personer satt i drukkenskapsarrest i løpet av natten:

– Det har vært en natt med til sammen 33 ordensforstyrrelser og bortvisninger fordelt over hele distriktet. Seks personer er innbrakt til arrest for beruselse. Sju meldinger om forstyrrelse av nattero. En mann på 26 år ble pågrepet for vold i Kopervik, opplyser operasjonssentralen.

En gjenganger på politiets Twitter-feeder i løpet av natten, var folk som ble bortvist fra sentrumsområder, men som valgte å blåse i det.

– Mann i 20 årene som først var bortvist fra sentrum, dukket opp på nytt. Satte seg opp mot politiet og blir anmeldt for vold mot offentlig tjenestemann i tillegg til å ha brutt pålegget. Innbringes i arresten, skriver Øst politidistrikt om en hendelse i Lillestrøm.

I Drammen tok politiet en mann i 20-årene på fersken i å urinere på et butikkvindu. Etter at mannen ble bortvist fra sentrum, dukket han opp igjen og røk dermed rett inn i arresten.

Viste fingeren

Også i Tromsø hadde folk problemer med å oppføre seg.

– Beruset mann bortvist fra sentrum etter å ha «vist fingeren» til en patrulje. Han var senere involvert i et slagsmål. Anmeldes for forulemping av offentlig tjenestemann, ordensforstyrrelse samt for å ikke ha etterkommet pålegg fra politiet. Innsatt i drukkenskapsarrest, opplyser politiet.

Sendt i retur fra flyplassen

Også flere andre steder var folk lite vennlige mot politiet. I Kongsvinger ble en mann i 60-årene kjørt til arresten etter å ha truet politiet med kniv, og i Mo i Rana valgte en person å slå en ansatt på et utested i tillegg til å forulempe en politimann.

I Sandefjord rykket politiet ut til to polakker som skulle reise til hjemlandet fra flyplassen på Torp i 22-tiden. De endte i stedet i sentralarresten.

– De var for fulle til å bli med fly til Polen. Nektet også fjerne seg fra terminalområde. De blir anmeldt for dette, skriver politiet.

Slåssing

I Bodø ble en person sendt til legevakten etter slåssing på et utested, mens det kom meldinger om slagsmål mellom flere personer på et utested i Asker.

– Vi har flere patruljer på stedet, ingen er skadd, men det er svært amper stemning, skrev politiet på Twitter.

Flere personer barket også sammen på Hafjell, og politiet måtte rykke ut for å roe ned situasjonen.

Andre populære påskedestinasjoner var også rammet av bråk. På Beitostølen ble en mann i 20-årene bortvist fra sentrum etter et slagsmål, mens to menn i 30-årene ble anmeldt for bruk av narkotika på Trysil.

I Hemsedal fikk påskeaften en tidlig avslutning for en mann i slutten av tenårene, som ble pågrepet og satt i arrest allerede klokka 18.15 for truende atferd, legemskrenkelse og trusler mot en vakt og politiet.

