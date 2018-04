Listhaug knuser Thommessen i leserundersøkelse

NTB Innenriks

Det viser Agenda Tracker-undersøkelsen for årets første kvartal. Den er et samarbeid mellom kommunikasjonsbyrået PR-operatørene, medieovervåkings- og analyseselskapet Retriever og meningsmålingsinstituttet YouGov.

Henholdsvis 45, 38 og 34 prosent oppgir at metoo-saker, byggesaken på Stortinget og Donald Trump har gjort sterkt inntrykk de siste månedene.

Skandalefylt start på året

– Det har vært en skandalefylt start på året, og for første gang på lenge er det ikke krigen i Syria eller Donald Trump som gjør sterkest inntrykk på folk. De som imidlertid greide å unngå de store skandalene, er den norske OL-delegasjonen, som sto for brorparten av kvartalets gladsaker, sier rådgiver Nikolai Riibe i PR-operatørene.

Tall fra Retriever viser at vinter-OL fikk mest oppmerksomhet i det første kvartalet i 2018, med 24.514 oppslag. Så følger metoo-avsløringer og saker om USAs president.

Av kvartalets elleve største mediesaker er det ytterst få gladsaker. Kun OL og Paralympics i Pyeongchang har blitt oppfattet positivt blant folk flest. Blant de resterende sakene er det så godt som ingen gladsaker, og regjeringsforhandlingene på Jeløya er det nærmeste vi kommer.

Folk savnet Paralympics-dekning

Ikke overraskende er det vinter-OL folk opplever som er best dekket i mediene de siste tre månedene. Samtidig er det få saker blant de elleve største som oppleves som dårlig dekket. Etter vinter-OL er det byggeskandalen på Stortinget, Sylvi Listhaug-saken og metoo hvor folk er mest fornøyde med dekningen.

– Det har vært et høyt trykk i mediene de siste månedene, noe veldig mange har bemerket seg. Nesten ingen er misfornøyde med dekningen av vinter-OL, og kun to av ti er misfornøyde med dekningen av byggeskandalen på Stortinget og Sylvi Listhaug-saken. Halvparten av oss synes imidlertid at dekningen av Paralympics ikke har vært tilstrekkelig, sier fungerende analysesjef Sigmund Wøien i Retriever.

(©NTB)