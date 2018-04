Beredskapsskip bistår isolerte Nordkapp

NTB Innenriks

Nordkapp kommune er særlig berørt og har bedt om bistand til beredskap og forsyning fra to skip, et fra olje- og gasselskapet Eni Norge og et fra Kystvakten.

Skipet Stril Barents fra Eni er på plass utenfor Gjesvær i Nordkapp, etter å ha blitt omdirigert fra Goliat-feltet lørdag ettermiddag. Det kombinerte forsynings- og beredskapsfartøyet skal etter planen ligge utenfor Gjesvær inntil videre.

– Fartøyet er blant de mest avanserte på norsk sokkel og er utstyrt med medisinsk kapasitet og kraftige vannkanoner i tilfelle brann, også på land, sier Andreas Wulff, kommunikasjonsdirektør i Eni.

Han forteller at mannskapet på fartøyet allerede har hatt et oppdrag.

– Ved hjelp av MOB-båt (lettbåt) har de brakt i land medisiner til en kvinne med magetrøbbel, forteller Wulff.

– Står han av

Hugo Salomonsen er bygdelagsleder i Kamøyvær i Nordkapp, ifølge NRK. Bygda er et av flere fiskevær i Nordkapp som er isolert fra kommunesenteret Honningsvåg – som igjen er isolert fra resten av verden.

– Vi er vant til å stå han av her oppe. Men klart. Vi var først værfaste i fire dager, så var veiene åpne noen dager igjen. Og nå har vi vært værfaste i ytterligere en uke. Påska er nok ødelagt for mange her på Finnmarkskysten, sier han.

Rådmann i Nordkapp, Raymond Robertsen, kalte inn ledergruppa til krisemøte lørdag. Han fortalte da til NTB at folk begynte å bli slitne.

– Vi har hatt brøytemannskaper ute i fem dager kontinuerlig, sa rådmannen, som la til at ansatte på sykehjem hadde jobbet både doble og triple skift.

Rydding pågår

Søndag satte et helikopter i gang med kunstig skredutløsning langs flere veier i Finnmark. På én enkelt strekning har det gått 40 skred, opplyser Statens vegvesen.

– Selv om vi har fått sprengt ned flere skred, er skredfaren fortsatt reell. NGI vurderer den til faregrad 4, sier Kurt Mørk Eriksen, prosjektleder for drift og vedlikehold i Finnmark.

Søndag ble det utløst skred med 36 «skudd» med Daisybell-utstyr fra helikopter på E39 mellom Repvåg og Honningsvåg. På fylkesvei 173 mot Nordvågen er det utløst elleve «skudd».

Eksplosjon av hydrogen og oksygen

En Daisybell er ifølge Vegvesenet en klokkeformet gjenstand som henger under helikopteret, bare noen meter over de løse snømassene.

Den inneholder hydrogen og oksygen, og en gnist antenner en eksplosjon i blandingen mellom disse to gassene. Svake lag i snødekket kollapser under trykket fra eksplosjonen.

Vegvesenet rapporterer om enorme snømengder. Lørdag brukte mannskapene 17 timer på å rydde dem 50 kilometer lange strekningen fra Hønsa til Repvåg på E69.

– Det har kommet 40 skred bare på E69, som har vært stengt siden mandag denne uka. Noen av skredene er store, sier Eriksen.

For en rekke områder i nord er fortsatt snøskredfaren fortsatt betydelig – nivå 3. Det gjelder Finnmarkskysten, Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen, Sør-Troms, Indre Troms, Lofoten og Vesterålen, Ofoten, Salten og Svartisen, ifølge Varsom.no.

Også for Nordenskiöld Land på Svalbard er farenivået 3.

(©NTB)